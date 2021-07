Uomini e Donne, addio a una celebre coppia: “Non mi chiama più”

Una celebre coppia di Uomini e Donne sembra essere in dirittura d’arrivo: i messaggi da una parte all’altra sono ormai chiari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Montu (@stefania_montu)

Stefania Montù e Alessandro Bizziato non stanno più insieme. Una delle coppie storiche del dating show è giunta ad uno strano capolinea ed in una maniera piuttosto bizzarra. Qualche settimana fa, la Montù ha pubblicato un post su Instagram circa la rottura col suo compagno: “Ale ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e da allora non ci si sente più”.

Su Instagram la Montù ha anche aggiunto: “La scusa del telefono che non gli funziona sarà anche vera, ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare”.

Uomini e Donne, la confessione di Stefania Montù su Alessandro Bizziato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Bizziato (@alessandro_bizz)

Nonostante il grande amore che sembrava esserci tra i due, qualcosa è andato storto. A raccontarlo, ad Uomini e Donne Magazine è Stefania che ha voluto mettere in chiaro come sono andate le cose tra di loro, spiegando che il suo ormai ex è soltanto sparito. La pratica del ghosting è molto frequente, ad oggi, e sembrerebbe questo ciò che ha fatto Alessandro.

“Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Sono basita dal fatto che non mi chiami più”. Stefania Montù è molto delusa dall’atteggiamento del suo ex, non per la fine della relazione, ma per la modalità in cui si è conclusa.