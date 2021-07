Francobolli rari, questo vale una fortuna: potreste averlo voi!

Controllate subito tra i vostri francobolli rari, ce ne potrebbero essere alcuni che valgono tantissimo e non lo sapete ancora!

Il mondo del collezionismo continua a stupire tutti. Tra francobolli, monete, sneakers, vinili e chi più ne ha più ne metta, il settore si sta continuando ad allargare con migliaia di appassionati disposti a spendere cifre folli pur di portarsi a casa i pezzi più rari di tutti. Che sia per un collegamento con un particolare evento storico o per un dettaglio di fabbrica, i valori di alcuni oggetti rari sono altissimi.

Oggi torniamo a parlare di francobolli, probabilmente il mercato più “antico” e fiorente della storia. Ce ne sono alcuni che non sono così introvabili ma, per un motivo o per un altro, sono comunque ricercatissimi dagli appassionati del settore. Ve ne consigliamo uno che potrebbe fruttarvi una buona cifra in vista delle vacanze.

Francobolli rari, questo vale 2.500 euro e non è introvabile

Tra i vari francobolli rari, ce ne sono molti capaci di valere cifre da capogiro. Parliamo oggi del Somalia italiana del 1928, che fa riferimento proprio alle colonie in Africa negli anni del Fascismo. Su eBay, un pezzo del genere lo potete trovare addirittura a 2.500 euro. Ovviamente stiamo parlando di un valore molto alto, ben lontano da quello che inizialmente aveva l’oggetto quando venne rilasciato ormai quasi un secolo fa.

Il consiglio è quello di controllare subito nella vostra collezione. Spesso alcuni pezzi ritenuti “inutili” possono in realtà essere oggetto di ricerca dei più appassionati. Se lo avete, mettetelo subito in vendita su una delle varie piattaforme presente in rete.