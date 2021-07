Don Matteo 13, amara confessione dopo l’addio: “Mi ha fatto molto male”

In Don Matteo 13 abbiamo visto l’addio di diversi personaggi, tra questi troviamo un’attrice delusa dall’esclusione: le sue parole.

Sono tante le novità che ci aspettano con le nuove puntate di Don Matteo 13. Tra queste troviamo l’esclusione a sorpresa dell’attrice Milena Miconi. Apprezzatissimo dal pubblico della fiction, Miconi non farà parte della nuova stagione della serie, che vedrà anche l’addio di Terence Hill. Milena quindi uscirà di scena con non poca delusione. Infatti l’attrice ha confessato i suoi sentimenti al settimanale ‘Voi‘.

La Miconi si è lasciata andare ad un duro sfogo dichiarando: “Ci sono rimasta molto male, Don Matteo è stata la serie che in assoluto mi ha dato di più professionalmente“. Facendo il punto sulal trama della serie, Milena ha poi continuato affermando: “La gente si è affezionata molto al mio personaggio, il sindaco Laura Respighi, ma anche alla storia d’amore che aveva con il capitano Anceschi“. Andiamo quindi a vedere come Milena ha commentato con i colleghi l’esclusione dalla fiction.

Don Matteo 13, Milena Miconi senza rancore: “Mi sono complimentata con Flavio Insinna”

Il sindaco Laura Respighi, interpretato da Milena Miconi, non ci sarà in Don Matteo 13. La notizia oramai è certa dopo la conferma arrivata dalla stessa attrice, che ha anche ricordato che Flavio Insinna vestirà comunque i panni del capitano Anceschi. L’attrice l’ha saputo attraverso la figlia, che volendo sostenere un provino ha ricevuto in anteprima la sceneggiatura. Nonostante ciò Milena ha voluto complimentarsi con Insinna, mandando un messaggio in privato all’attore.

Inoltre nonostante l’esclusione da Don Matteo, la Miconi non si fermerà nel mondo dello spettacolo. Infatti l’attrice ha dichiarato che oltre ad occuparsi della famiglia farà molto teatro, proprio come faceva in passato. Al settimanale ‘Voi‘, Michela Miconi ha ribadito che come l’esclusione dalla fiction potrà essere una spinta per provare nuove esperienze lavorative. Manca poco al nuovo capitolo di Don Matteo, che promette tantissimi colpi di scena.