Uomini e Donne, annuncio di un ex cavaliere: “Gemma ha le chiavi del mio cuore”

Gemma Galgani è tornata a parlare di Marco Firpo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ho ha perso occasione per dire la sua

Anche se il programma più longevo di Mediaset, Uomini e Donne, si è preso come ogni anno una pausa estiva, la protagonista del trono over Gemma Galgani continua a far parlare di se. Questa volta però nessuno screzio con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Difatti, la dama torinese arriva sulle pagine rosa per una questione d’amore. La Galgani è tornata a parlare del cavaliere Marco Firpo il quale non ha perso occasione per dire la sua.

Raggiunto dal magazine di Uomini e Donne, Firpo ha raccontato di non avere la televisione a casa, dunque non vede Gemma in Tv, ma la ricorda così com’era ai tempi della loro frequentazione: “Ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo”.

Dopo l’annuncio di Gemma Galgani arriva la risposta di Marco Firpo: le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Gemma Galgani ritorna a parlare di Marco Firpo il quale con piacere ha detto la sua al Magazine di Uomini e Donne. Le parole dell’ex cavaliere hanno colpito gli appassionati del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi. “Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi troverà lì”.

Ma non finisce qui. Difatti, l’ex cavaliere ha raccontato che la Galgani ha ancora le chiavi del suo appartamento dove può presentarsi quando vuole: “La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico. Mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando”.

Staremo a vedere la reazione della dama torinese. Intanto Firpo ha dichiarato che nell’ultimo periodo è stato poco bene: “Ho attraversato dei cicloni negli ultimi anni, dal punto di vista della salute. Ora mi sento in forma, sono consapevole che i mie giorni non sono infiniti e quindi vivo nella maniera più serena possibile. Mi dedico a tutto quello che mi piace e mi entusiasma”.