Royal Family, splendido gesto della Regina Elisabetta: nessuno se lo aspettava!

Royal Family, il bel gesto della Regina Elisabetta: nessuno se lo aspettava e in queste ore non si parla d’altro a Buckingham Palace.

Come spesso accade con le ricorrenze della propria famiglia, la Regina Elisabetta non ha voluto mancare l’appuntamento con un compleanno speciale. Ieri, giovedì 22 luglio, ha compiuto 8 anni il piccolo George di Cambridge, figlio di William e Kate, nato nell’estate del 2013. La bisnonna ha deciso di fargli gli auguri in modo singolare e davvero sentito.

Secondo fonti reali, infatti, c’è stato un collegamento video tra Sua Maestà e il giovanissimo pronipote. Segno dei tempi che cambiano e delle necessità dettate dalla pandemia di Covid, cosa che non però minimamente minato la tradizione. Un regalo ricercato e da bisnonna affettuosa, come svelato da un insider di Buckingham Palace.

Parlando a Us Weekly ha svelato: “La regina ha utilizzato Zoom per fare i suoi più sentiti auguri a George per il suo compleanno. In più ha deciso di inviargli un pensiero davvero generoso”. I due a quanto pare sarebbero legatissimi, con un rapporto mai venuto meno.

Royal Family, il bel gesto della Regina Elisabetta: regalo speciale al piccolo George

Anche attraverso il profilo Twitter della famiglia reale, la regina ha condiviso un riferimento alla celebrazione del terzo in linea per la successione. A lei si sono accodati nel pensiero anche il principe Carlo e Camilla.

Il rapporto speciale tra Elisabetta e George, indicato ufficiosamente come il nipote preferito, è stato svelato anche da un retroscena del Daily Mail. Ogni qual volta il primogenito di William e Kate si reca in visita alla sovrana a Buckingham Palace, lei gli fa trovare dei doni sempre diversi ai piedi del letto. La cosa curiosa è che non delega nessuno per la scelta degli oggetti, ma li decide autonomamente, proprio come farebbe una nonna normale. Non è dato sapere che tipo di regalo abbia comprato in questa occasione, ma di certo sarà stato molto gradito.