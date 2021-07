Fatima Trotta è pronta a lasciare la Rai per approdare a Mediaset? La sensazionale indiscrezione.

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022 ha reso il quadro completo e limpido. Dopo mesi di indiscrezioni, tra smentite da parte della conduttrice e ulteriori rincari da parte dei giornali di gossip, è tutto ufficiale: Barbara d’Urso è stata sostituita come conduttrice del programma della domenica pomeriggio di Canale 5. Però questa non è l’unica notizia di rilievo.

Alla presentazione dei palinsesti delle reti Mediaset è stato definito anche un nuovo programma comico che cercherà di essere differente dalla altre proposte televisive analoghe. Si tratta di Honolulu un nuovo programma che andrà in qualche modo a sostituire il vintage Colorado.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Raffaella Carrà, omaggio da brividi della città di Bologna: italiani commossi

Fatima Trotta, nuova avventura a Mediaset: sarà la protagonista

Per la conduzione del nuovo programma la Mediaset ha pensato di affidarsi le chiavi dello show a Fatima Trotta, conduttrice affermatasi durante l’avventura a Made in Sud dove per diverse stagioni è stata affiancata da diversi uomini di spettacolo come Gigi e Ross e Stefano De Martino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elena Sofia Ricci, arriva la sospensione: decisione clamorosa della Rai

Tanta gavetta che le è servita per entrare nei radar della Mediaset che alla fine ha deciso di affidarle le chiavi di Honolulu. Inoltre si mormora nei corridoi di Cologno Monzese, che la decisione non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva.