Maria De Filippi, lontana dalle piattaforme social: il motivo

Come in tanti sanno Maria De Filippi non si è mai avvicinata ai social. La conduttrice televisiva spiega il motivo della sua repulsione

Come tutti ben sanno, tra i tanti del mondo dello spettacolo, Maria De Filippi è una delle poche che non ha account social. La queen di Canale Cinque, raggiunta dal settimanale Oggi, ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di farne a meno.

La conduttrice che è entrata nel cuore degli italiani con i suoi seguitissimi programmi è certa che a nessuno importi sapere cosa fa al mattino appena si sveglia: “Sto già molto in televisione, basta! Capisco i social per chi ci guadagna come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia”.

L’imbattibile Maria è certa di questa cosa, nella vita degli italiani è già presente con i suoi programmi e gran parte delle sue giornate sono dedite al lavoro. Difatti, la queen di Canale Cinque è già tornata in prima linea con le registrazioni di ‘Tú sí que vales’ assieme a Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Alessio Sakara, Marin Castrogiovanni e Belen Rodriguez.

Ma gli impegni per la moglie di Maurizio Costanzo non sono finiti qui, difatti, in contemporanea la De Filippi si sta dedicando anche a ‘C’è Posta Per Te’ e a breve ripartiranno anche le riprese di ‘Uomini e Donne’ e di ‘Amici 21’. Il seguitissimo talent show quest’anno comincerà con due mesi di anticipo, mentre per quanto concerne il talk show, da quest’anno ci saranno dei cambiamenti. Scopriamoli insieme..

Maria De Filippi non è interessata alle piattaforme social: nuovi cambiamenti anche a Uomini e Donne

La De Filippi non è interessata ai social tanto da non essersi mai avvicinata ad alcuna piattaforma. Un rigetto per la conduttrice che l’ha condotta ad apportare anche delle modifiche al seguitissimo format ‘Uomini e Donne’. I protagonisti che partecipano al suo talk show spesso sono interessati esclusivamente alla notorietà ed ai click. Dunque, fondamentalmente ‘sfruttano’ il programma per diventare famosi.

Per questo motivo la De Filippi ha maturato un’importante decisione: “Quando ho capito che erano diventati un cliché ho deciso di cambiare. Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti. Non voglio più certi condizionamenti. Per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”. Dunque, a partire dalla prossima stagione, sul trono vedremo sedere persone comuni e non attaccate ai followers.