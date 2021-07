Orietta Berti, il successo la porta su Rai1: indiscrezione pazzesca

Orietta Berti è irrefrenabile, dopo il successo riscontrato al Festival di Sanremo e con la hit Mille, arriva su Rai1 con un programma tutto suo

Orietta Berti non si ferma. Dopo il Festival di Sanremo e ‘Mille’, dove ha cantato con Fedez e Achille Lauro, arrivano altri successi. Come anticipato da Tommaso Martinelli nella sua rubrica sul magazine Vero, la Berti dal prossimo autunno dovrebbe andare in onda su Rai Uno con un programma tutto suo: “Il prossimo autunno Orietta Berti potrebbe cominciare a lavorare al suo attesissimo one woman show che dovrebbe andare in onda su Rai1″.

Parole che in queste ore stanno rimbalzando sul web facendo sognare i fans dell’artista originaria di Cavriago. Ma su cosa dovrebbe basarsi il one woman show di Orietta Berti? A rivelarlo ancora una volta è stato Tommaso Martinelli sull’ultimo numero del settimanale Vero.

Un nuovo progetto per Orietta Berti su Rai Uno: scopriamo insieme di cosa si tratta

Come ha rivelato il giornalista Tommaso Martinelli nella sua rubrica sull’ultimo numero del settimanale Vero, Orietta Berti dal prossimo autunno potrebbe cominciare a lavorare al suo one woman show. Sarebbe questo l’ennesimo successo per l’artista che dopo il Festival di Sanremo 2021 e la hit pubblicata assieme a Fedez e Achille Lauro, ‘Mille’, non si ferma.

Ma su cosa dovrebbe basarsi il programma dell’artista? Come ha ancora rivelato Martinelli, sulla carriera della cantante: “Al centro del format la sua lunga e sempre verde carriera..“. La cantante non sarà sola, con lei ci saranno tantissimi ospiti pronti a duettare. Quanto all’ultimo successo di Orietta Berti, ‘Mille’ tra tutte le hit di questa estate sta spopolando. Tommaso Martinelli ha dichiarato: “La sua canzone è diventata un vero e proprio tormentone estivo..“. Non ci resta che attendere il debutto di Orietta con il suo one woman show su Rai Uno.