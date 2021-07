L’attore turco, Can Yaman, non ha avuto un bel risveglio. Che mazzata per il fidanzato di Diletta Leotta.

Guerra a colpi di share tra Mediaset e Rai. In modo particolare la sfida ha visto scendere in campo Rai 1 e Canale 5. Il primo con Carràmba! Che Sorpresa, il secondo con Mr Wrong – Lezioni d’amore. Lo scontro si preannunciava emozionante date le premesse: un programma ricordava Raffaella Carrà, scomparsa nelle scorse settimane, mentre l’altro vedeva scendere in campo l’uomo più amato dalle donne. Purtroppo, come in ogni cosa, le premesse non rispettano mai l’esito finale di una gara o una sfida come quella di ieri sera. Detto ciò, chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 20 luglio 2021?

Can Yaman, il risveglio è amarissimo: che mazzata!

Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Su Rai 1, la replica di Carràmba! Che sorpresa, ha emozionato di 1.810.000 spettatori pari al 11%. Tra gli ospiti: Fiorello e Gianni Morandi.

Su Rai 2, Miss Fisher e la cripta delle lacrime, il primo lungometraggio con Essie Davis tratto dalla serie tv Miss Fisher ha incuriosito 1.109.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Rai 3: Fabrizio De Andrà e PFM – Il concerto ritrovato, il film documentario diretto da Walter Veltroni e prodotto da Sony Music ha coinvolto 1.638.000 spettatori pari ad uno share del 8.5%.

Dopo il boom di ascolti Rai, passiamo ai programmi Mediaset. Su Rete 4, Eliminators, il film del 2016 diretto da James Nunn ha tenuto col fiato sospeso 867.000 spettatori. Share 4.9%. Su Canale 5 invece, Mr Wrong Lezioni d’amore, la soap turca con protagonista Can Yaman ha incollato alla tv 1.425.000 spettatori pari al 8.8% di share.

Su Italia 1 Battiti Live, la kermesse canora dell’estate condotta dalla bellissima Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ha attirato l’attenzione di 1.572.000 spettatori pari al 11.6% di share. Tra gli ospiti: Annalisa e Dotan.