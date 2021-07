Diego Maradona, arriva la clamorosa decisione: succederà tra pochi mesi

Arriva un omaggio inaspettato per Diego Armando Maradona. La Fifa ha confermato il tutto, andiamo quindi a vedere cosa succederà tra pochi mesi.

La FIFA ha approvato un omaggio incredibile per ricordare Diego Armando Maradona. Infatti ci sarà una partita intercontinentale tra Italia e Argentina nel segno di un fuoriclasse indimenticabile, match denominato ‘Copa Maradona‘. La competizione si terrà tra dicembre e gennaio e verrà giocata a Napoli, dove il Pibe de Oro ha lasciato dei ricordi indimenticabili.

La partita sarà a dir poco prestigiosa visto che si affronteranno le vincitrici di Copa America e dell’Europeo. Come racconta TNT Sports, per l’approvazione della partita serviva l’ok della FIFA che non è tardato ad arrivare. L’approvazione del massimo organo calcistico è arrivato dopo una breve conversazione con UEFA e CONMENBOL, ossia gli organi del calcio europeo e sudamericano. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli della nuova competizione.

Maradona, la Fifa lo omaggia con una nuova coppa: tutti i dettagli

Italia-Argentina è pronta a prendere posto della Confederations Cup, che al momento è interrotta. Infatti la competizione che precede il mondiale non ci sarà proprio a causa del Coronavirus che ha stravolto tutti i piani. La competizione, infatti, dal 1992 al 2017 ha messo di fronte le migliori Nazionali dei rispettivi tornei continentali. In questo caso però l’idea sarebbe ben diversa, visto che si cercherà di omaggiare un campione che ha segnato la storia del calcio come Diego Armando Maradona.

La scelta dello Stadio di Napoli sarebbe una sorta di campo neutro, visto l’affetto dei tifosi partenopei nei confronti della nazionale argentina. Adesso quindi si attende che i discorsi in fase avanzata si traducano in un annuncio ufficiale da parte di UEFA e CONMENBOL. La Copa Maradona quindi non solo servirà per ricordare il campione, ma anche per offrire un match di livello assoluto a tutti gli appassionati di calcio in giro per il mondo.