GF Vip, incredibili retroscena sulla bufera Elia-De Grenet: “Mi è stato suggerito”

A distanza di mesi dalla bufera nata nella casa del GF Vip 5 tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, la vicenda continua a fare rumore

Anche se ne è passata di acqua sotto ai ponti, la diatriba tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non si placa. Reduci da molteplici scontri da dentro verso fuori e da fuori verso dentro la casa del GF Vip, le due continuano a fare rumore e a invadere le pagine rosa.

Samantha e Antonella, rispettivamente nelle vesti di concorrente e opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini, tra i tanti hanno avuto in particolare un accesissimo scontro. Anche in occasione di un faccia a faccia organizzato dalla produzione del reality, le due se le sono dette di santa ragione superando ogni limite possibile e inimmaginabile.

A colpire profondamente la De Grenet è stata un’affermazione fatta dalla Elia nel corso di uno scontro avvenuto proprio nella casa dove a separarle era solo un vetro. In quella occasione Antonella ha attaccato Samantha sul suo aspetto fisico nonostante la conduttrice televisiva fosse in splendida forma: “Ma cos’hai fatto? Ti vedo ingrassata. Stai cedendo al peso dell’età?!”

Antonella Elia e Samantha De Grenet, dopo la bufera nata al GF Vip, si continua a parlare dei loro accesissimi scontri

Samantha De Grenet non ha preso a cuor leggero l’affermazione di Antonella Elia. Le parole dell’ex opinionista hanno scoperto delle ferite ancora fresche per Samantha. Difatti, l’ex gieffina avrebbe messo qualche chilo a causa di un tumore al seno che ha fortunatamente sconfitto.

Dopo la bufera, Antonella Elia ha dichiarato che non era a conoscenza di questo problema, ma le sue affermazioni non hanno convinto l’ex gieffina. A distanza di tempo Antonella è nuovamente tornata sull’argomento. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, la pungente opinionista ha nuovamente dichiarato che non voleva insultarla per l’aspetto fisico e che per questo motivo non è pentita.

“Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire oddio, sono ingrassata. Io e le mie amiche lo diciamo: sei ingrassata, sei dimagrita etc. Cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera. Ho fatto una battuta!“, sostenendo che sia scoppiata una tragedia per nulla.

Infine la Elia è tornata anche su un’altra definizione che ha dato alla De Grenet nella casa più spiata dagli italiani: “La regina del gorgonzola“. Su questa affermazione l’attrice ha svelato un incredibile retroscena. Ebbene, dopo essere stata letteralmente fatta fuori dal seguitissimo reality di Canale Cinque, Antonella Elia ha dichiarato che quelle parole le sono state suggerite, probabilmente per fare audience.

“La cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Ma che accusa è? Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia dato che ero talmente incavolata e non ho fatto ridere nessuno, però quella cosa mi è stata suggerita. Non dirò mai da chi, ma mi è stato proprio detto: digliela”. Attenderemo ulteriori risvolti su questa vicenda.