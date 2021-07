Tommaso Zorzi ‘scampato alla morte’ per un pelo: il motivo – VIDEO

Triste episodio quello vissuto da Tommaso Zorzi che ha scampato la morte per un pelo.

Tommaso Zorzi è sempre molto attivo sui social. Dopo l’esperienza al GF Vip e successivamente all’Isola dei Famosi, l’influencer si sta godendo le meritate vacanze e più che mai si dedica a pieno ai suoi tantissimi followers che vogliono sapere sempre cosa fa e cosa gli è successo nell’arco della giornata. L’ultima rivelazione riguarda un incidente avvenuto ieri.

L’ex gieffino stava passeggiando una per le vie di Milano quando per poco non è incorso in un incidente. Il mal tempo di ieri infatti nel nord Italia, con pioggia e vento, ha fatto cadere un vaso proprio a pochi metri da dove stava passando l’influencer e così Tommaso ha evitato quello che poteva essere un dramma. “Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo cadere. C’è… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”.

Nonostante il triste episodio che ha fatto sussultare non solo lui, Tommaso ha voluto ironizzare sull’accaduto cacciando via la sfortuna e lasciandosi andare in un altro racconto decisamente molto più bello da ascoltare.

Tommaso presto partirà per la Sicilia e, prima del giorno del salpo, ha ricevuto in regalo un abito usato durante uno shooting. “Mi sento tipo così” ha commentato Zorzi, condividendo un video di Sex and the city in cui Carrie Bradshaw riceve in regalo l’abito da sposa dei suoi sogni.