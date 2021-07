Covid, scoperta una nuova variante a Napoli: la Corradino

Isolata una nuova variante del Covid a Napoli. Una collaborazione tra l’Università Federico II e il centro Ceinge-Biotecnologie avanzate ha portato alla scoperta della ‘Corradino’

Nel mondo continuano a preoccupare le cosiddette varianti del Covid-19. E mentre si cerca di capire e di studiare la ‘Delta’, in Campania a Napoli, è stata isolata una nuova variante: la Corradino.

Questa ultima è stata individuata in una paziente immunodepressa le cui difese immunitarie si presentano indebolite da un linfoma. La donna in questione è risultata positiva al Covid per oltre cinque mesi. Il nome della nuova variante scoperta a Napoli riconduce all’ultimo ascendente di Federico II.

Si tratta di un caso unico al mondo che sembrerebbe presentare una modifica nel gene ORF3 e questa potrebbe consentire di gestire l’infezione nei più fragili che non riescono a guarire dal virus. Una collaborazione tra l’Università Federico II e il centro Ceinge-Biotecnologie avanzate ha consentito questa nuova scoperta.