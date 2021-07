Anticipazioni Tempesta D’Amore: c’è un grande ritorno, e Max è disperato

Nelle prossime puntate della soap opera Tempesta D’Amore ci saranno diversi colpi di scena: dal ritorno di uno dei personaggi più amati al Furstenhof, ai siparietti fra Rosalie e Michael.

Una delle anticipazioni più clamorose delle puntate di Tempesta D’Amore in onda dall’11 al 17 luglio su Rete 4, sarà il ritorno di André. Lui ammetterà di non ricordare nulla del suo passato, e presenterà a tutti la sua Leentje. Quando Alfons e Werner proveranno a ricordarli alcuni avvenimenti, lui rimarrà schifato del suo comportamento in passato.

Rosalie e Michael continueranno a pungolarsi, nonostante fra di loro non ci sia ufficialmente alcuna relazione. Lei combinerà uno dei suoi soliti guai: questa volta interverrà l’Ordine dei Medici a sanzionare lui. Rosalie, quindi, cercherà di riparare a modo suo alla cartolina falsificata cercando di parlare con il primario dell’ospedale.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: doppio pericolo in agguato per Christoph

Christoph non dovrà stare attento solo agli intrighi di Ariane. Anche Maja, in un primo momento, cercherà di mettergli i bastoni fra le ruote quando gli chiederà aiuto per organizzare una serata con Selina. La cameriera, infatti, fatica inizialmente ad accettare la relazione di sua madre con Christoph. Dopo qualche tentennamento, cambierà idea.

Maja sarà impegnata anche con Lucy e Florian nel prendersi cura di un coniglietto, Napoleone, trovato ferito. Una volta guarito, l’addio sarà molto doloroso, e l’animale rifiuterà di andare via. Florian deciderà quindi di costruire un recinto per il coniglio in una parte del bosco di sua proprietà e non lontano dall’albergo.

Nel frattempo, Max è completamente disperato. Proprio adesso che aveva iniziato a credere nella sua storia d’amore con Jill, lei ha deciso di lasciarlo per fare ritorno fra le braccia del marito. Per lui sarà impossibile credere che lei abbia davvero voluto mettere fine alla loro storia, e cercherà di capire le vere motivazioni del gesto di lei.

Ecco una breve intervista rilasciata da Maja e Florian durante le riprese di Tempesta D’amore (in lingua tedesca, ma su YouTube si possono attivare i sottotitoli in italiano):