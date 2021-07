Le anticipazioni della soap opera turca con protagonista Can Yaman, Mr. Wrong, rivelano al pubblico diversi colpi di scena.

Mr. Wrong sta appassionando milioni di italiani che, consapevoli dell’avvicinarsi della fine della soap opera turca, vogliono gustarsi ogni singolo minuto di queste ultime puntate. Le anticipazioni turche mettono al corrente il pubblico del Bel Paese di inaspettati colpi di scena presenti negli episodi trasmessi in TV il 13 luglio. L’appuntamento con la soap, come sempre è fissato alle 21.30 su Canale 5. Adesso però passiamo in rassegna le anticipazioni.

Anticipazioni Mr. Wrong, amara scoperta: passano la notte insieme

Nei prossimi episodi di Mr. Wrong – lezioni d’amore la Inal fa un’amara scoperta. La giovane è infatti vittima di un inganno e capisce di essere stata incastrata. L’arrivo di Tolga al locale del cugino Ozgur non annuncia nulla di buono. L’uomo porta con sé una denuncia da consegnare alla polizia, ma chi viene accusato? A cadere nelle perfide mire dell’uomo è Ezgi.

Inal è costretta a seguire i poliziotti in prigione. Presa dalla disperazione e dal panico, Ezgi chiama tutti i suoi amici. Per non far rimanere da sola Ezgi in prigione, Ozgur si autodenuncia. I due, così, passano la notte insieme in gattabuia. Alle prime ore dell’alba, però, accade qualcosa di inaspettato. I due sono liberi, quindi escono di prigione. Ad accoglierli tutti i loro più cari amici.