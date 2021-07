Anticipazioni Una Vita, Mendez segue una nuova pista: nuovo ingresso in scena

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che Mendez ha una nuova pista grazie ad un testimone che si presenta in commissariato

Le anticipazioni della prima settimana di luglio di Una Vita – Acacias 38 promettono grandi sviluppi nella trama della soap opera spagnola. Per iniziare, il commissario Mendez va da Genoveva e la mette alle strette affermando di avere un testimone che dice di averla vista commettere l’omicidio di Ursula. Quando Santiago sente la conversazione tra Felipe ed il commissario si rende conto che è il momento di scappare da Acacias.

Nel frattempo, proprio Genoveva intimidisce Augustina e la esorta ad abbandonare il lavoro in casa propria come domestica per evitare altri incidenti, come quando è caduta dalle scale. Al suo posto arriva Laura, la nuova domestica degli Alvarez Hermoso che desterà non pochi sospetti.

Anticipazioni Una Vita, Laura e Mendez si conoscono?

Quando il commissario Mendez va a casa di Genoveva per parlarle e nota Laura ne resta colpito in quanto crede di averla già incontrata da qualche parte. Sarà proprio la padrona di casa a chiedere ai due se si conoscono, ma Laura nega. Fabiana non si fida di lei perché fa troppe domande su Marcia. Quest’ultima vuole salutare Felipe, ma sul pianerottolo incontra Genoveva che finge di essere spintonata e di cadere per le scale.

Nel frattempo, Camino è convinta che a convincere la lavandaia a denunciare Maite sia stata la madre. Ildefonso, approfittando della prigionia, chiede a Camino di sposarlo e confida ad Emilio di voler utilizzare l’anello per convincere la lavandaia a confessare chi è stata a dirle di denunciare Maite.