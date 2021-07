WhatsApp, come usarlo quando il telefono è scarico o spento: che trucco!

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per utilizzare l’applicazione quando il telefono è scarico o spento. Andiamo quindi a vedere come applicare il trick.

WhatsApp è oramai una di quelle applicazioni diventate vitali per tutti. Infatti l’applicazione di messaggistica ci permette di messaggiare gratuitamente e spesso ci viene in soccorso quando dobbiamo comunicare un’emergenza. Spesso però siamo ostacolati dalla batteria del cellulare, ma un trucco permette all’app di essere utilizzata nonostante il telefono scarico o spento. Andiamo quindi a vedere come mettere in pratica il trucco.

Il trucco di cui parleremo è per tutti coloro che hanno sempre lo smartphone all’1%. A comunicare questa funzione, infatti, ci hanno pensato proprio Will Cathcart di WhatsApp insieme a Mark Zuckerberg. Infatti a breve sarà possibile collegarsi all’applicazione da pc nonostante il telefono sia spento. Il multi-device inizialmente avrà diverse limitazioni su alcune funzioni e quindi verrà abilitato lo strumento che permette di eliminare automaticamente i messaggi entro una settimana. Andiamo quindi a vedere l’ultima funzione arrivata sull’app di messaggistica.

WhatsApp, novità per immagini e video: cosa cambierà

Negli ultimi mesi abbiamo visto WhatsApp aggiornarsi di continuo, con l’arrivo di funzioni che hanno migliorato l’applicazione. Infatti abbiamo visto l’arrivo degli audio a velocità doppia, ma non è l’unica funzione pronta a migliorare l’applicazione. Infatti a breve l’app implementerà i contenuti multimediali visualizzabili una sola volta. La funzione dovrebbe arrivare a breve sulla versione Beta dell’applicazione di messaggistica.

A breve quindi invieremo foto o video potremo selezionare la funzione grazie ad un nuovo tasto inserito nella parte destra del box per inviare i messaggi. Il contenuto in questione sarà poi cancellato automaticamente una volta che il destinatario lo avrà aperto. Inoltre se il destinatario avrà disattivato la funzione della spunta blu, il mittente saprà comunque se il contenuto è stato visualizzato o meno. Inoltre la funzione sarà utilizzabile anche nelle chat di gruppo, con l’amministratore che potrà decidere se attivarla o meno.