Francesca Chillemi arriva su Mediaset con un nuovo progetto: cosa farà

Dopo “Che Dio ci aiuti”, Francesca Chillemi si prepara a ricoprire il personaggio principale di una nuova fiction su Canale Cinque: i dettagli

Trepida attesa per i fans di Francesca Chillemi che si prepara ad un nuovo progetto su Canale Cinque. Difatti l’attrice, stando all’indiscrezione lanciata da Bubinoblog, sarà protagonista in una nuova fiction televisiva prodotta da Lux Vide. Dopo la sua partecipazione alla fortunatissima serie “Che Dio ci aiuti”, in onda sulla Rai, la Chillemi è pronta ad interpretare il personaggio principale di “Viola come il mare” in onda su Mediaset.

Una fiction tratta dal libro “Conosci l’estate?” come lo stesso Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, aveva annunciato nel mese di maggio: “Per Mediaset stiamo lavorando a Viola come il mare, tratto dal libro Conosci l’estate? di Simona Tanzini e pubblicato dalla Sellerio”.

Come annunciato da Bubinoblog, dunque, Francesca Chillemi dovrebbe interpretare proprio Viola nonché personaggio principale della fiction. Questa ultima è una giornalista romana che si trasferisce a Palermo per lavoro.

Francesca Chillemi su Mediaset con “Viola come il mare”

La trama della nuova fiction prodotta dalla Lux Vide è tratta dal libro di Simona Tanzini: Conosci l’estate?. Il personaggio principale, Viola, dovrebbe essere interpretato da Francesca Chillemi. Il carattere di Viola è molto particolare, difatti quest’ultima tende ad associare ogni persona o luogo ad una musica o ad un colore. Ma quando non riesce diventa molto sospettosa.

Viola è una giornalista è dovrà risolvere un caso: l’omicidio di Romina, una ragazza ventenne che viene strangolata a Palermo prima che un’ondata di scirocco si imbatte sulla Sicilia. Tra i sospettati vi è Zefir, un cantautore. Viola condurrà le sue indagini entrando in contatto con il poliziotto che si occupa del caso. Questo ultimo ascolterà la giornalista e seguirà il suo intuito.