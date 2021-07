Orietta Berti, racconto sorprendente: “È la mia più grande paura”

Non è la prima volta che lo ammette, Orietta Berti ha una sola grande paura che la attanaglia sempre più giorno dopo giorno

È la star del momento, ma lo è dagli anni ’60 quando ha iniziato a fare della sua passione, la sua professione. Orietta Berti che è capace di fare il giusto mix tra vecchio e nuovo, sta battendo ogni pronostico e tutte le classifiche insieme ai compagni di questo nuovo viaggio, Fedez ed Achille Lauro. La hit estiva “Mille”, infatti, ha già conquistato disco d’oro e di platino in pochissimo tempo.

Al Corriere della Sera, Orietta Berti ha svelato un retroscena piccante sulla sua carriera: “Playboy e Playmen mi proposero di posare nuda per cifre da capogiro, ma rifiutai: chi le avrebbe sentite mia madre e mia suocera?”.

Orietta Berti racconta la sua più grande paura: c’entra Osvaldo

Sono 54 anni di matrimonio tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini che hanno avuto anche due splendidi figli, Omar (46 anni) e Otis (41 anni). La coppia è sempre stata molto unita e pur non facendo parte del mondo dello spettacolo, Osvaldo è sempre stato di supporto per la sua amata. Ad oggi, la cantautrice ha 78 anni ed il marito è di qualche anno più anziano, come normale che sia, cominciano ad essere tirate le somme.

“Osvaldo mi ha sempre seguita, ma adesso non ce la fa più, ha avuto tante operazioni agli occhi e gli danno fastidio luci e rumori ed è questo il mondo dello spettacolo”, ha raccontato Orietta, “ogni giorno ho un pensiero fisso: chi andrà via prima, io o lui? È una mia grande paura”.