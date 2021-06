Anticipazioni Una Vita, in ospedale un amato personaggio: cosa succede

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 promettono grandi trame per le prossime puntate ed un personaggio diretto in ospedale

Ad Acacias viene appeso un fiocco azzurro: Lolita partorisce ed il piccolo Moncho viene alla luce, ma la confusione generata, fin da subito, in casa Palacios non è affatto indifferente. Le contrazioni cominciano mentre Felipe e Genoveva sono all’altare per sposarsi ed è Jacinto a prendere la situazione in mano, mentre Antonito e Ramon vanno nel panico.

Moncho nasce sano e felice, seppur piange tantissimo e l’unica cosa a calmare il neonato è il grido di Jacinto. Lolita ammette che piangere così è un fatto “ereditario”: nella sua famiglia, tutti i maschi neonati piangevano in questo modo. Tuttavia, Antonito non riesce a tollerare la situazione e tenta di imparare il grido di Jacinto così da poterlo calmare.

Anticipazioni Una Vita, Moncho finisce in ospedale: lo spavento

Nonostante tutti i tentativi di calmare il piccolo Moncho, Jacinto resta l’unica salvezza dei Palacios. Intanto, la famiglia cerca di organizzare il battesimo del nascituro che, per la Casado, deve essere battezzato con l’acqua di una sorgente di Cabrahigo, paese di origine di Lolita. Non senza battibeccare, Ramon accetta la condizione.

Di punto in bianco, tuttavia, il piccolo Moncho comincia ad avere la febbre molto alta e viene trasportato in ospedale. Nel momento, però, Ramon e Antonito sono a Cabrahigo e Carmen decide di raggiungerli per avvisarli. Ecco che, ad Acacias, tornano i due, molto preoccupati dopo aver scoperto che il piccolo è in ospedale a seguito della febbre alta.