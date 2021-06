WhatsApp, nuova funzione stupisce gli utenti: arriva da Facebook

Spunta su WhatsApp una nuova funzione importata direttamente da Facebook. Andiamo a vedere la novità in arrivo per gli utenti dell’app di messaggistica.

WhatsApp è pronta a rinnovarsi con l’introduzione di una nuova funzione. Infatti direttamente da ‘Facebook‘ arriva ‘Shops’, ossia lo store online a breve disponibile anche per l’applicazione di messaggistica. La funzione è utile soprattutto a causa dell’enorme e costante crescita dell’e-commerce. Infatti il gruppo Facebook è pronto a riunire tutte le sue applicazioni in un unico grande store online.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite prepara un’incredibile novità: andrà a modificare la mappa

In una nota sul sito dell’applicazione si legge: “Abbiamo accelerato il lancio di Shops per aiutare le imprese a vendere online“. Inoltre dopo un’approfondita indagine, gli sviluppatori dell’app affermano che sempre meno consumatori hanno voglia di spendere del tempo in un negozio. Per questo motivo in molti traggono prima ispirazione dagli store online di Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp, per poi recarsi in negozio. Inoltre ad oggi nello ‘Shop’ di Facebook ci sono più di 300 milioni di visitatori mensili e più di 1,2 milioni di Shops attivi ogni mese.

WhatsApp, non solo la funzione dello ‘Shop’: arrivano anche i pagamenti online

A breve su WhatsApp arriveranno i pagamenti, una vera e propria rivoluzione partita da Brasile ed India. I due paesi, infatti, hanno testato per prima la funzione che adesso è pronta a sbarcare per gli utenti di tutto il mondo. A pubblicare l’indiscrezione ci ha pensato la sezione ‘FAQs’ del sito ufficiale. Qui si può leggere: “La funzione è implementata in specifici paesi e su alcuni apparecchi“. Quindi a breve gli utenti potranno inviare denaro ad amici, familiari ed in futuro anche ad attività commerciali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, accordo con un grandissimo regista: sognano gli utenti

Il colosso americano ha affermato che a breve la funzione sbarcherà anche nel resto del mondo. Infatti i pagamenti sono apparsi sicure ed anche gli utenti europei sono pronti a sperimentare il nuovo tool. Stando al portale specializzato, WABetaInfo, a breve la novità sarà introdotta anche in Spagna e Gran Bretagna. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo sull’applicazione.