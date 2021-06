Anticipazioni Mr Wrong, guai per Ezgi: cosa succede

Le anticipazioni di Mr Wrong promettono grandi trame per la prossima puntata che vedrà al centro dell’attenzione soprattutto Ezgi

Le anticipazioni di oggi, giovedì 24 giugno, di Mr Wrong – Lezioni d’Amore vedono al centro dell’attenzione il compleanno di Ezgi. La cugina Cansu, ignara del fatto che le piaccia seriamente Ozgur, coinvolge Serdar nell’organizzazione di una festa a sorpresa. Cansu e Deniz sono convinte, infatti, che Ezgi voglia trovare soltanto un’occasione per uscire col bel dottore e che ne sia veramente infatuata.

Le due, spinte da Nevin – che vuole assolutamente una separazione tra Ezgi ed Ozgur – coinvolgono, dunque, Serdar che si dice subito pronto consapevole che, in realtà, ad Ezgi non interessa lui, ma Ozgur. Ezgi, a seguito dell’organizzazione della festa a sorpresa si troverà in una situazione terribile.

Anticipazioni Mr Wrong: cosa succede tra Ezgi e Ozgur?

Ozgur ed Ezgi sono sempre più affiatati e confessano l’amore che provano l’uno per l’altra. Tuttavia, nessuno sa dell’evoluzione del loro rapporto e la festa a sorpresa va in porto, mettendo Ezgi in una situazione molto complicata. Intanto, Ozgur scopre che alle spalle del continuo rifiuto di permessi di un locale, c’è un uomo misterioso. Ozgur non se ne starà con le mani in mano e decide di indagare insieme a Ozan.

Ozgur e Ozan hanno intenzione di espandere il loro business, ma l’Atasoy non sa di essere in grave pericolo e molto presto verrà fuori la minaccia.