Lago di Garda, uomo trovato morto e ragazza dispersa: le indagini

Poco prima delle 5 di questa mattina, sul Lago di Garda è stato trovato il cadavere di un uomo. Si cerca una ragazza

Dramma sul lago di Garda. Nella zona tra Saló e San Felice del Benaco, questa mattina intorno alle 5 è stato trovato il cadavere di un uomo su una barca. Dopo aver chiamato i soccorsi, sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia, oltre alla Guardia Costiera.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’uomo trovato sulla barca è un 37enne italiano e residente nella zona. In queste ore, gli inquirenti sono alla ricerca di una donna che poteva essere con la vittima questa notte. Pare che, almeno con gli elementi ottenuti fino ad ora, si sia trattato di un incidente.

Lago di Garda, proseguono le indagini degli inquirenti

Si chiamava Umberto Garzarella, aveva 37 anni ed è stato trovato questa mattina intorno alle ore 5 sul Lago di Garda. Era appassionato di nautica ed era concessionario di un centro assistenza di impianti termici. Dopo aver trascorso il pomeriggio di ieri a Saló, per assistere al passaggio della Mille Miglia con alcuni amici, avrebbe poi passato anche la serata in zona. Stando alle prime ricostruzioni, pare che nella notte un motoscafo avrebbe travolto la sua imbarcazione per poi allontanarsi.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, gli inquirenti avrebbero individuato il motoscafo in questione. I carabinieri ascolteranno le persone che si trovavano alla guida per capire l’esatta dinamica dei fatti e soprattutto se la ricostruzione è corretta o meno.