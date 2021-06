Doc-Nelle tue mani 2, tre new entry nel cast: quando andrà in onda

Tutto pronto per la nuova stagione di Doc-nelle tue mani. Proseguono le riprese delle nuove puntate: andiamo a vedere chi entrerà a far parte del cast.

Grandi notizie per gli appassionati della serie tv ‘Doc-Nelle tue mani‘. La serie Rai è pronta a tornare con la seconda stagione, con le riprese che sono iniziate lo scorso 17 maggio, tra Roma e Milano. Non cambierà il protagonista della storia, ossia Andrea Fanti interpretato dall’amatissimo Luca Argentero. Il cast della serie è pronto ad accogliere volti nuovi come Francesco Arlanch, sceneggiatore Rai e leader di ascolti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Un Posto Al Sole anticipazioni: Filippo costretto a decidere, Roberto torna sui suoi passi

Ma la new entry che ha fatto brillare gli occhi ai fan della serie è senza ombra di dubbio Giusy Buscemi. Dopo qualche anno lontano dai riflettori, l’ex Miss Italia 2012 è pronta a tornare sul set, per affiancare Luca Argentero. Così dopo aver recitato in ‘Un passo dal cielo’, la modella è pronta ad entrare nel cast della seconda stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’.

Doc-Nelle tue mani 2, tanti volti nuovi: confermato Luca Argentero, arriva Giusy Buscemi

La prima grande new entry nel cast del telefilm, come detto, è Giusy Buscemi. La modella ed attrice andrà ad indossare i panni di una dottoressa del Policlinico. L’ingresso del nuovo personaggio aprirà a nuove trame all’interno della serie. Inoltre sono pronti ad entrare nel cast anche Alice Arcuri e Marco Rossetti, che interpreteranno due giovani medici. Una grande occasione specialmente per Alice Arcuri pronta ad affermarsi sul piccolo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Tempesta d’Amore: scoperto l’inganno, nasce una coppia

Mentre invece per Marco Rossetti non è di certo un esordio. Infatti nel suo curriculum troviamo ruoli in diverse serie tv come Distretto di Polizia, RIS, Squadra Mobile, Il cacciatore, Speravo de morì prima. A fornire qualche indicazione sulla nuova stagione ci ha pensato proprio lo sceneggiatore Francesco Arlanch. Stando alle anticipazioni, infatti, Andrea Fanti continuerà ad essere conteso tra l’ex moglie Agnese e l’ex amante e collega Giulia. Inoltre le riprese dovrebbero concludersi il prossimo novembre, mentre dal 24 giugno la Rai manderà in onda le repliche della prima stagione.