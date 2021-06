Uomini e Donne, ex tronista fa la proposta con una lettera: la reazione di lei

Un ex tronista ha voluto scrivere una lettera d’amore alla ragazza conosciuta a Uomini e Donne e con cui ancora si frequenta. Ecco la proposta e la richiesta di lui, oltre alla reazione che ha avuto lei.

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono una di quelle coppie che hanno fatto innamorare anche il pubblico: hanno iniziato la loro relazione ufficialmente a gennaio grazie al programmacome Uomini e Donne. Entrambi sono grati a Maria De Filippi e definiscono la loro partecipazione come uno degli avvenimenti più belli della loro vita.

La loro relazione ha avuto dei momenti di crisi e di assestamento, anche a causa del disordine di lei. Abitando in diverse regioni d’Italia, hanno convissuto sin da subito nella casa di lui, vicino Lecce, in modo da poter far sbocciare la loro storia d’amore. Mentre erano in vacanza in Salento, però, lui ha deciso di farle una sorpresa.

Uomini e Donne: cos’hanno in serbo Chiara e Davide?

Secondo Davide Donadei, la felicità è un insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Uno di questi, sicuramente, è la lettera d’amore che ha scritto alla sua Chiara Rabbi attraverso la rivista Di Più. L’ex tronista chiede ufficialmente a lei di comprare un appartamento insieme, anche se la loro storia è giovane.

Davide, infatti, sente che la casa in cui abitano non gli appartiene, e ne vuole una dove tutto sia stato deciso insieme da loro due. E poi aggiunge: “Che male c’è a volere qualcosa di pià serio?“. L’ex tronista vorrebbe anche un bambino dalla sua Chiara, ma non subito. Quello che ora gli preme, curiosamente, è che lei prometta di essere ancora più ordinata.

Chiara, da parte sua, non nasconde la necessità di averlo sempre vicino. Ammette di non poter stare lontano da lui, e mentre sono sul lettino in spiaggia, commenta accarezzandogli teneramente il piede: “Devo sempre toccarlo, non ce la faccio senza“. La risposta di lei alla lettera, appare dunque scontata.