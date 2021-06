Stefano De Martino, Rai o Mediaset? La scelta sul futuro

La vita dello showman partenopeo va a gonfie vele, da Amici alla conduzione: Stefano De Martino sceglie il suo futuro

Stefano De Martino è alle prese con la scelta sul suo futuro, il giovane showman partenopeo è partito da Amici di Maria De Filippi fino al debutto alla conduzione, oltre le tante ospitate che fa di settimana in settimana. Una vita che, il giovane ballerino del talent show sognava, ma mai riusciva ad immaginare.

In un primo momento, sulla carriera di Stefano De Martino si è vociferato di un ritorno a Mediaset, ma stavolta come conduttore e non come partecipante di un talent. Già la passata stagione il ballerino di Amici è stato giudice fisso al talent show.

Stefano De Martino, indiscrezione sul suo futuro

Nonostante gli insistenti rumors che lo vedevano alla conduzione di un programma sulle reti Mediaset insieme alla maestra di Amici, Lorella Cuccarini, Davide Maggio durante una diretta Instagram ha categoricamente smentito queste voci. Secondo quest’ultimo infatti, l’anno prossimo Stefano De Martino sarà ancora alle prese con Stasera Tutto è Possibile, il simpaticissimo game show di Rai 2.

Non solo, perché stando a quanto detto da Davide Maggio, Stefano De Martino sarà impegnato anche alla conduzione e direzione artistica di uno speciale dagli studi Rai di Napoli. Parrebbe che lo speciale è già in cantiere e che ci sia una data: il 4 novembre. Quindi, nonostante la corte insistente da parte di Mediaset, il conduttore partenopeo ha scelto di rimanere da Mamma Rai e continuare il suo percorso.