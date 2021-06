Mara Venier, nuova decisione della Rai: pubblico al settimo cielo!

Grande novità per il pubblico Rai, pronto a riaccogliere Mara Venier. La conduttrice tornerà sul servizio pubblico con la 40esima puntata di ‘Domenica In’.

Non si ferma mai Mara Venier che dopo il disastro dal dentista è pronta a tornare con la 40esima puntata stagionale di Domenica In. Al momento, infatti, la conduttrice non è al 100% della sua salute ma è comunque pronta a tornare dopo la settimana di stop a causa dell’Europeo di Calcio. Mara dunque tornerà il prossimo 20 giugno, sempre alle ore 14 subito dopo il Tg1 delle ore 13:30.

Sempre a causa della competizione calcistica, Mara concluderà la sua trasmissione alle ore 17, dopo tre ore di diretta. Infatti domenica ci sarà anche l’incontro tra Italia e Galles, con gli Azzurri già qualificati agli ottavi di finale. Ovviamente sono tantissimi gli ospiti anche durante la puntata in onda la prossima domenica. Andiamo quindi a scoprire chi sarà ospite nel salotto di Mara.

Mara Venier torna con Domenica In: ospiti e anticipazioni

Sarà un’altra puntata ricca di sorprese quella di Domenica In, con Mara Venier che sarà accompagnata da tantissimi ospiti. Saranno tanti i temi trattati, dal Covid all’attualità fino al Gossip. Ci sarà ampio spazio per analizzare la situazione pandemica con il professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della sanità. Insieme a Sileri sarà in collegamento anche il professor Matteo Bassetti e il giornalista e scrittore Maurizio Costanzo.

Mentre dallo studio centrale Mara ospiterà ancora una volta la cantante Orietta Berti e il comico Nino Frassica. Spazio anche al grande cinema, con un’intervista a Paola Minaccioni che parlerà del suo nuovo film “School of mafia”. Ci sarà anche una grande ospite per il pubblico giovanile, pronta a seguire l’intervista con Giulia Stabile. Per completare gli ospiti del mondo dello spettacolo troviamo anche l’etoile Eleonora Abbagnato ed il cantante Boomdabash, che canterà la sua hit estiva ‘Lo sciamano‘. Infine a completare la grande schiera di ospiti ci penserà Salvatore Esposito, che interpretà Genny Savastano in Gomorra.