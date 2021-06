Cesare Bocci, pessimo risveglio: Montalbano era un’altra cosa, il suo nuovo programma su Canale 5 fa ancora fatica a convincete il pubblico

Da 22 anni è la fiudata spalla del Commidssario Montalbano nel ruolo di Mimì Augello, croce e delizia del poliziotto nato dalla testa di Andrea Camilleri. E come protagonista della fiction campione di ascolti, Cesare Boci è sempre stato abituato a fare il pieno in televisione. Ma ora sta scoprendo che nonostante p’enorme popolarità incamerata nel tempo, non è sempre così facile.

Il nuovo ciclo de ‘La Grande Bellezza – Grandi Amori’ in prima serata su Canale 5 infatti ha totalizzati solo 1.198.000 spettatori pari al 7% di share e la concorrenza degli Europei c’entra relativamente. Eppure il traino di ‘Paperissima Sprint Estate’, con le Veline e Vittorio Brumotti era stato anche positivo, con 2.734.000 spettatori (share del 13%). Ma il programma condotto dall’attore marchigiano continua a non convincere anche se non è in vista una sospensione o un cambio di rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Simona Ventura, amara sorpresa: i follower si dividono

La serata in tv è stata vinta da Olanda-Austria degli Euri8pei di calcio che ha registrato un netto di 4.970.000 telespettatori, share 23,68%.

Su Rai 2 Il film Tutti i segreti di mio marito ha registrato 1.361.000 telespettatori, share 6,60%.

Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato nella presentazione 864.000, 4,04% e nel programma 939.000 telespettatori, share 4,80%.

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Grandi amori ha registrato 1.198.000 telespettatori, share 6,99%.

Su Italia 1 Il film Ti presento i miei ha registrato un netto di 1.183.000 telespettatori, share 6,21%.

Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 1.342.000 telespettatori, share 8,90%.

Su La7 Atlantide Speciale – Il Caso Khashoggi ha registrato un netto di 190.000 telespettatori, share 2,76%. Il docufilm The Dissident ha registrato un netto di 416.000 telespettatori, share 2,17%.

Su Tv8 I delitti del BarLume è stato visto da 397.000 telespettatori, share 2%.

Su Nove Quasi quasi cambio i miei ha registrato 299.000 telespettatori, share 1,4%.

Nella serata di ieri, su Rai1 la partita di Euro 2020 Olanda-Austria ha appassionato 4.970.000 spettatori pari al 23.7% (pre e post partita nel complesso: 3.474.000 – 17.6%). Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Grandi Amori ha raccolto davanti al video. Su Rai2 Tutti i Segreti di Mio Marito ha interessato 1.361.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Ti Presento I Miei ha intrattenuto 1.183.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 939.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione dalle 21.20 alle 21.34: 864.000 – 4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.342.000 spettatori con l’8.9% di share. Su La7 The Dissident ha registrato 416.000 spettatori con uno share del 2.2% (Atlantide Speciale prima e dopo il film: 190.000 – 2.8%). Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 397.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto 299.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 263.000 spettatori con l’1.9%, nel secondo episodio in replica. Su Rai4 MacGyver registra .000 spettatori con il %. Su Real Time L’atelier delle meraviglie ha ottenuto .000 spettatori con il %.