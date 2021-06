Carlo Conti, spunta un retroscena: “In ambulanza con la gamba rotta”

Carlo Conti rivela un clamoroso retroscena sul suo esame di maturità. Il conduttore infatti pochi giorni prima si ruppe una gamba: fans stupiti.

In questi giorni gli studenti italiani stanno affrontando l’esame di maturità, un momento che ricorderanno per tutta la vita. Sono tanti gli aneddoti da parte delle celebrità del mondo dello spettacolo, che hanno affrontato anni fa la prova che conclude le scuole superiori. Infatti abbiamo sentito come Lory Del Santo si presentò agli esami con il tacco 12, Massimo Giletti andò al concerto dei Pink Floyd il giorno prima e la promessa di Amadeus alla Commissione.

Il più clamoroso dei retroscena però arriva da Carlo Conti. Intervistato ultimamente, il celebre volto Rai ha affermato: “Mi presentai all’esame in barella e in ambulanza perché mi ruppi una gamba pochi giorni prima“. Una grande preoccupazione per il giovane Carlo, che ha vissuto quei momenti con la paura che l’ambulanza non arrivasse in tempo. Fortunatamente, però, l’ambulanza arrivò senza ritardi, con Conti che riuscì a svolgere l’esame di stato.

Carlo Conti e quel retroscena sull’esame di maturità: “Mi diplomai con 60/60”

Nonostante il grande inconveniente, Carlo Conti si è riuscito a diplomare con il massimo dei voti. Il 60 su 60 finale, però, ha messo non pochi dubbi nella testa del conduttore, che ai microfoni ha affermato: “Mi chiedo se il voto non fu anche un po’ figlio della compassione“. Per il presentatore, infatti, la barella e l’ambulanza hanno influito e non poco sul voto al termine dell’esame.

Adesso il conduttore però pensa al suo futuro. Infatti Conti ha confessato di essere impegnato con i provini di ‘Tale e Quale Show‘. Il presentatore sta testando diversi candidati, per riportare su Rai 1 uno dei format più amati dagli italiani. Secondo alcune indiscrezione, da parte dei portali specializzati, si sarebbero già sottoposti al provino Federica Nargi, Francesca Alotta, Melita Toniolo e Alba Parietti. Vedremo se questi quattro nomi saranno confermati durante la prossima edizione del programma.