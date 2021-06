Le anticipazioni di Love is in the air, popolarissima serie TV turca in onda su Canale 5, informano i telespettatori di numerosi colpi di scena.

Love is in the air, serie TV turca che ha protagonisti Eda e Serkan, lei una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea, lui un ricco uomo d’affari che finanzia le borse di studio dell’università frequentata da Eda, tornerà sul piccolo schermo lunedì 21 giugno. Fino al venerdì su Canale 5 la popolarissima soap opera intrattiene il pubblico e grazie agli spoiler delle puntate turche si apprendono le trame e il riassunto dei prossimi episodi. Di seguito vi proporremo le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda lunedì.

Anticipazioni Love is in the air, sorpresa durante la premiazione: la richiesta di Eda

I paparazzi continuano a dare il tormento a Serkan. Durante una premiazione l’architetto viene messo in difficoltà dall’arrivo inaspettato dei reporter e così Selin chiede a Eda di andare in aiuto del suo fidanzato.

Mentre però la giovane cerca di andare in soccorso del suo capo un colpo di scena: Serkan glielo impedisce. Il capo della Art Life agisce come mai prima d’ora. Prende Eda e la porta via con se in barca. I due tornano così insieme ad Istanbul. Il giorno dopo Eda aspetta invano l’arrivo di Serkan. La giovane non sa che proprio il 19 agosto, il suo capo e fidanzato non lavora.