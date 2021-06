Diletta Leotta, Dazn vuole la rottura perchè ha una sostituta? C’è il nome

Per la presentatrice Diletta Leotta la collaborazione con Dazn potrebbe già essere arrivata al capolinea. Ecco le indiscrezioni che vedrebbero i suoi programmi completamente ripensati a partire dalla prossima stagione.

Diletta Leotta ha appena concluso la breve vacanza a Capri con il fidanzato Can Yaman, ed è già tornata a Milano per i suoi impegni radiofonici e di sponsorizzazione. Se l’amore va a gonfie vele, dal punto di vista lavorativo ci sarebbero diverse nubi all’orizzonte: il ruolo di Diletta Leotta a Dazn, infatti, potrebbe essere addirittura ridimensionato o cancellato.

A dare la notizia è il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, che ribadisce il suo pensero sulla Leotta, appellandola “Front Woman acchiappa abbonati“. Alla presentatrice dovrebbe essere fatale l’arrivo del nuovo direttore Dazn, Corcione: Diletta, infatti, non sarebbe sicura del rinnovo del contratto da 400 mila euro a stagione senza l’ex direttore Foroni.

Ma chi è il nome più quotato a predendere il posto di Diletta Leotta a Dazn? Si parlerebbe della giornalista sportiva Giorgia Rossi, che attualmente co-conduce “Pressing” ed altri eventi sportivi come “La Partita del Cuore”. Lei ha sempre definito Sportmediaset con termini molto entusiasti, rimane dunque da vedere se vuole considerare il trasferimento.

Diletta Leotta, Bargiggia e Dazn: il precedente

Non è la prima volta che Paolo Bargiggia sferra un attacco a Diletta Leotta, che a suo giudizio non sarebbe affatto esperta di calcio: secondo lui, Dazn la utilizzerebbe solo per la sua capacità di attirare l’attenzione e la gradevolezza estetica. In un tweet, aveva descritto l’abbigliamento di Leotta su Dazn come quello di chi “sta facendo un apericena al Papeete“.

La risposta di Dazn in difesa di Diletta Leotta è arrivata prontamente, sempre a mezzo di tweet: “Ci spiace, ma forse non conosci bene Dazn. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti“. Da parte della diretta interessata non è arrivato nessun commento. Risponderà questa volta che l’affondo è più pesante?

Ecco il tweet di Paolo Bargiggia e la risposta di Dazn: