GF Vip 6, bomba pazzesca: anche lei nel cast?

GF Vip 6 prende sempre più forma ed il cast va a completarsi, una clamorosa indiscrezione parla di un personaggio bomba!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariadna Romero (@ariadna_romero)

Quest’anno Alfonso Signorini ha promesso grandi nomi e veri VIP per la sesta edizione del Grande Fratello dedicato alle celebrità. Tra queste è stata molto insistente la voce su Ariadna Romero, molto quotata per valicare la famosa porta rossa del reality show.

LEGGI ANCHE > > > Giulia Salemi fa tremare i fan: “Una pessima idea” – VIDEO

NON PERDERTI > > > Camila Raznovich, che mazzata: nessuno se lo aspettava

Sebbene la sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia facesse gola a tutti, Ariadna ha voluto subito spegnere le speranze di tutti coloro che la seguono – e ne sono circa 255 mila – ponendo i freni: “Non mi sono presentata nemmeno al casting, non ci sono al GF Vip quest’anno”. L’ex di Pierpaolo Pretelli ha risposto ad una delle domande dei followers ed ha sostenuto che chi ha messo rumors di questo tipo “apre la bocca soltanto per dare fiato”.

LEGGI ANCHE > > > Massimo Giletti addio, è pronto per prendere una decisione clamorosa

GF Vip 6, tutte le novità: opinionisti e concorrenti

Giunto alla sua sesta edizione, il Grande Fratello VIP vuole rinnovarsi e puntare sempre più in alto, soprattuto grazie alla direzione artistica del direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini. La platea di opinionisti tutta al femminile, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra essere quasi certa, nonostante non ci sia stata una vera e propria conferma, ma neppure una clamorosa smentita come quella fatta da Ariadna Romero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tale e Quale Show, super nomi per il cast: l’indiscrezione

Il nome più eclatante resta quello della ex di Pippo Baudo, la tenore Katia Ricciarelli che potrebbe entrare a far parte del caste del Grande Fratello VIP.