Amici 20, Sangiovanni insultato per strada: il motivo è incredibile

Amici 20, Sangiovanni insultato per strada: il giovane cantante lanciato dal talent racconta cosa è successo, il motivo è incredibile

Molti lo considerano il vincitore morale di Amici 20, ma tutti gli riconoscono una qualità sopra tutti: Sangiovanni è un ragazzo coerente, sia nelle sue scelte musicali che nella sua vita. Il cantautore vicentino non ha mai usato filtri e per questo nelle ultime ore ha fatto allarmare tutti i suoi fan.

Ecco perché quanto è accaduto nelle ultime ore ha prima allarmato e poi fatto arrabbiare chi gli vuole bene. Tutto è cominciato con una storia postata da Sangio su Instagram: uno sfondo fucsia, colore che lui ama moltissimo e che ha vestito anche durante le sue apparizioni in tv, ed emoji con faccine sul punto di vomitare.

Chiaramente gli era successo qualcosa anche se nessuno riusciva a capire. C’è chi ha ipotizzato problemi con la fidanzata o altre concorrenti di Amici, chi semplicemente ad una serata conclusa con problemi di salute. In realtà la causa era un’altra ed è stato direttamente lui a spiegarlo.

Sangiovanni racconta di essere stato additato per strada per il suo abbigliamento #sangiovanni #amici20 pic.twitter.com/mTyMEN0kkf — disagiotv (@disagio_tv) June 12, 2021

Amici 20, Sangiovanni insultato per strada: ecco perché ha decido di renderlo pubblico

In pratica Sangiovanni stava passeggiando per strada quando una persona lo ha pesantemente ripreso per come era vestito. Ecco le sue parole: “Ad un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”.

Come ha fatto capire subito, ha volute renderlo pubblico non perché necessariamente era successo a lui ma per quello che rappresentano certe parole. La sua è una richiesta di riflettere sul fatto che nessuno ormai possa liberamente esprimersi senza correre il rischio di essere perso in giro oppure insultato. La libertà personale dovrebbe essere il promo dei valori, secondo Sangiovanni, eppure c’è chi ha chiusure mentali impossibili da cambiare.