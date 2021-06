Cashback, doppia stangata in arrivo: che mazzata per gli utenti

Nuova doppia stangata in arrivo per alcuni utenti che partecipano al Cashback. Ecco cosa potrebbe succedere molto presto

Mancano ormai 3 settimane circa alla conclusione della prima fase del Cashback. Iniziativa lanciata dal precedente esecutivo, è stata rinnovata anche col governo Draghi e probabilmente continuerà nel secondo semestre dell’anno. Tante le discussioni e le possibili modifiche a riguardo, soprattutto per contrastare alcuni fenomeni ricorrenti.

Uno su tutti: i tanto famigerati “furbetti” del Cashback. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta di cittadini che usano metodi poco trasparenti per scalare la classifica del Supercashback e ottenere il bonus extra del valore di 1.500 euro. Proprio in questo senso, potrebbe presto arrivare una doppia stangata con conseguenze immediate. Ecco cosa sta succedendo.

Cashback, doppia sanzione in arrivo per i furbetti

Non c’è pace per i furbetti del Cashback. Stando a quanto si legge, pare che presto arriverà una doppia sanzione in grado di tagliare le gambe a tutti coloro che hanno utilizzato – e continuano a farlo – metodi poco ortodossi per scalare la classifica finale e ottenere 1.500 euro extra. Tramite PagoPa, sta venendo inviato un SMS con su scritto “Le transazioni ricorrenti di importo irrisorio effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente non saranno valide“. I rischi sono essenzialmente due: l’esclusione dalla classifica e la cancellazione di tutte le transazioni sospette.

In realtà, chi riceverà l’SMS di avviso avrà comunque 7 giorni di tempo per effettuare ricorso e contestare la segnalazione. Ci sarà un modulo disponibile online e basterà fornire la documentazione richiesta per dimostrare di aver agito “legalmente”.