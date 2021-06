Antonio Conte, l’addio all’Inter, il veto dei giocatori del Real Madrid e quel messaggio di Sergio Ramos.

Mentre Carlo Ancelotti stava firmando il suo ritorno al Real Madrid, Antonio Conte aveva lasciato la sua Inter. L’ex tecnico nerazzurro, attualmente cercato da diversi club inglesi, era stato accostato proprio ai blancos orfani di Zinedine Zidane. La suggestione sulla panchina del club più titolato di Spagna però non era stata presa bene dai giocatori.

Nelle ultime ore infatti è spuntato fuori un clamoroso retroscena che vede protagonista lo spogliatoio del Real Madrid il quale pare avrebbe posto il veto sull’arrivo di Antonio Conte dopo l’addio di Zinedine Zidane.

Il nome del tecnico leccese era stato inserito nella lista dei papabili per la panchina Blancos ma il no di alcuni giocatori di peso della squadra ha portato il Presidente a virare sul ritorno di Carlo Ancelotti.

Conte: il messaggio dei giocatori del Real Madrid e la frecciatina di Sergio Ramos

L’indiscrezione è stata riportata dal Times. Secondo il tabloid inglese Florentino Pérez aveva avviato una trattativa con l’allenatore ex Inter e Juventus, ma poi interrotta dopo l’opposizione di 10 giocatori.

I calciatori, sempre secondo il quotidiano inglese, avrebbero contattato Florentino Pérez per lanciargli un preciso avvertimento: “Se arriva Conte andiamo via noi”. Un gesto che ha portato il presidente a virare su Carlo Ancelotti.

Il Times non ha elencato i nomi dei giocatori che si sono imposti di peso, ma ricorda l’episodio di Sergio Ramos che in passato, nel 2018, aveva già riservato una frecciata a Conte allora accostato alla panchina della nazionale spagnola: “Il rispetto si guadagna, non si impone”.