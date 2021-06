Chicken McNuggets venduta a 100.000 dollari: il motivo è incredibile

Su Ebay, una speciale Chicken McNuggets è stata venduta a ben 100.000 dollari. Il motivo è incredibile e inimmaginabile

Una vicenda che ha dell’incredibile. Su Ebay, una Chicken McNuggets di McDonald’s è stata venduta alla cifra di 100.000 dollari. Il 28 maggio scorso l’asta venne pubblicata con un prezzo di apertura di 99 centesimi. Dopo ben 184 offerte e rilanci, il “fortunato” è riuscito a portarsela a casa al prezzo sopraindicato.

Il motivo che ha reso questa pepita di pollo così preziosa è principalmente uno: la sua somiglianza con uno dei personaggi del celebre videogioco Among Us. A questo va poi aggiunta l’origine del Nuggets, ossia il BTS Meal creato dalla catena di fastfood in collaborazione con la famosa band K-Pop.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monete rare, ce n’è una che vale 15.000 euro: potreste averla anche voi!

Chicken McNuggets venduta a peso d’oro: non è la prima volta

100.000 dollari per una Chicken McNuggets che ricorda un personaggio di Among Us: forse una delle aste più pazze mai esistite su Ebay. Il venditore ha raccontato che la crocchetta verrà consegnata congelata e sigillata sottovuoto, così da garantirne la freschezza. Sarà inoltre accompagnata da una deliziosa porzione di salsa, anche se difficilmente il vincitore dell’asta se la mangerà.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Carte Pokemon rare, situazione sempre più ingestibile: allarme negli Usa

Al momento non si sa ancora nulla sull’identità dell’acquirente. Potrebbe essere un fan del videogioco, un cliente abituale della catena di fast food o semplicemente un collezionista che ha voluto portarsi a casa questo pezzo unico.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Nel 2008 un corn flake a forma di Illinois venne venduto a 1.350 dollari, mentre nel 2012 un nugget somigliante a George Washington finì all’asta per 8.100 dollari.