Anticipazioni Beautiful, colpi di scena e nuovi segreti da svelare

Gli appassionati di Beautiful si preparano a vivere momenti sensazionali assieme ai protagonisti della soap: colpi di scena con Liam e Hope

Nuovi colpi di scena nella seguitissima soap americana, Beautiful. Le ultime anticipazioni, infatti, rivelano un pericolosissimo segreto che ben presto potrebbe saltare fuori. Intanto, un dettaglio sul matrimonio di Zoe e Thomas lascia tutti a bocca aperta.

Il ragazzo scappa via dall’altare e corre verso Hope: è lei che vuole sposare. Ridge intanto deve chiedere scusa a Brooke per le incomprensioni che ci sono state a causa di Thomas. Inoltre, tutti, compresa Zoe decidono di voltare le spalle al Forrester. In questo frangente Liam comunica a Thomas che Douglas crescerà assieme a loro e a Beath. Il piccolo conferma la stessa volontà.

Le anticipazioni di Beautiful fino al 12 giugno: fan in trepida attesa

Thomas sarà pervaso dalla disperazione in quanto nessuno sceglierà di tendergli la mano e sparirà nel nulla. Intanto, Brooke si mostrerà fiera di questa cosa perché finalmente tutti hanno capito che persona è il Forrester. Ammetterà poi di essersi preoccupata quando ha visto Hope arrivare in abito da sposa, per un attimo ha pensato che la giovane Logan volesse sposare Thomas.

Liam deciderà assieme al piccolo Douglas, con il quale ha instaurato un bellissimo rapporto, di inginocchiarsi davanti a Hope e chiederle di sposarlo. La giovane Logan accetterà la proposta dello Spencer e sarà proprio Douglas a celebrare le nozze con Beth che farà invece da testimone.

Quanto alla povera Sally, le rimane sempre meno tempo da vivere e continuerà a non dire la verità sul suo stato di salute a Wyatt che intanto è tornato a vivere con lei.