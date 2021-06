X Factor, non era mai successo prima: cambia tutto!

Una vera e propria rivoluzione al talent show di Fremantle Media: X Factor cambia tutto, a partire dal conduttore

La nuova edizione di X Factor non è ancora cominciata e sta già regalando forti emozioni. Il talent show targato Fremantle Media ha annunciato il nuovo conduttore da poco: Ludovico Tersigni prenderà la pesante eredità di Alessandro Cattelan. Gli amanti del programma dovranno far fronte ad un cambio radicale alla conduzione, ma non solo.

In Italia, la rivoluzione comincia proprio da X Factor. Al talent show di Sky, infatti, a partire dalla prossima edizione, non ci sarà più alcuna distinzione tra i concorrenti: non ci saranno più le fasce d’età, di sesso o di formazione musicale.

Rivoluzione X Factor: tutte le novità

Tra pochi giorni a Cinecittà cominceranno le registrazioni delle Audition: saranno 48 i selezionati per il Bootcamp, per farlo dovranno ricevere almeno 3 sì dai quattro giudici, Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton. Quest’ultimi, al termine delle prime selezioni, si riuniranno con la direzione musicale del programma per valutare i giudizi fin qui dati. A questo punto verrà assegnato un roaster di 12 cantanti – a prescindere da età, sesso e formazione musicale – a ciascun giudice.

Ai Bootcamp, le quattro squadre formate, dovranno procedere con l’invariato sistema delle sedie come nelle passate edizioni. Agli Home Visit emergeranno i 3 migliori cantanti per ogni squadra i quali approderanno poi al Live. L’unica regola per tutte e quattro le squadre è quella di dover portare con sé almeno un cantante solista ed almeno una band.