Royal Family, incredibile scelta del principe Carlo: è accaduto davvero!

Royal Family, incredibile scelta da parte del principe Carlo: è accaduto davvero tutto questo a Buckingham Palace.

L’amore tra Meghan Markle e la famiglia reale non è mai scoppiato. Ben prima dell’intervista con Oprah e il trasferimento in California, l’attrice americana aveva capito di non aver fatto breccia nel cuore dei Windsor. Troppo diversa rispetto a Kate e al suo modo di rapportarsi a palazzo. Troppo lontana dall’aplomb di Buckingham Palace e dal conservatorismo della Regina Elisabetta. Un tipo estroverso come lei mal si è conciliato con la vita di corte e questo ha portato all’inevitabile allontanamento, di cui anche Harry ha fatto parte. Per comprendere come lo stesso principe Carlo non vedesse di buon occhio la nuora, basta scoprire il soprannome che aveva scelto per lei.

Secondo una fonte reale, in realtà il nickname del principe di Galles per Meghan Markle era un complimento piuttosto ricercato. L’arguto appellativo le era stato conferito per la sua “natura resiliente“. La narratrice di The List, Christine-Marie Liwag Dixon, ha spiegato cosa significasse.

“Meghan Markle non ha avuto vita facile da quando si è unita alla Royal Family. Le persecuzioni della stampa e le incomprensioni con il resto dei componenti rendevano la sua vita davvero al limite. La sua capacità di resistere (almeno inizialmente) le sarebbe valso il soprannome di Tungsteno!”.

Royal Family, l’incredibile soprannome di Meghan Markle: “Tungsteno!”

Come rivelato dal corrispondente reale Russell Myers su Lorraine (un programma Tv) nel 2019, Carlo l’ha soprannominata così per la sua “durezza e inflessibilità“.

“Il tungsteno è infatti il metallo più forte presente in natura. Questo poteva essere visto anche come un complimento, almeno all’inizio. Poi tutta questa resilienza è diventata un ostacolo insormontabile e proprio l’incapacità di piegarsi ad alcuni compromessi ha creato la vera frattura“.

Insomma alla fine essere paragonata ad un metallo, benchè così forte, non è stato così di buon auspicio. Lo humor inglese del principe di Galles ha fatto un buco nell’acqua e a quanto pare la stessa Markle non avrebbe mai apprezzato più di tanto il nickname affibbiatole.