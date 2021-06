Fortnite accoglierà gli alieni: avvistamenti Ufo, indizi e data di arrivo

Ormai la notizia sembra essere confermata: gli alieni arriveranno su Fortnite. Ecco indizi e possibile data dell’invasione

La notizia circola già da qualche giorno, e ormai sembra mancare solo l’ufficialità: gli alieni invaderanno l’isola di gioco di Fortnite. Una notizia che ha mandato al settimo cielo i milioni di videogiocatori sparsi per il mondo, in trepidante attesa del rilascio della stagione 7 del battle royale.

In realtà, stando a quanto riferito da alcuni dataminer ed esperti del settore, pare che gli extraterrestri potrebbero fare la loro comparsa ben prima della nuova season. C’è addirittura chi ha indicato oggi martedì 1 giugno come data utile per le prime importanti novità sull’isola di gioco. Ecco cosa sappiamo e quello che potrebbe presto succedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NOW TV, cambia il listino prezzi a partire dal 1 luglio: tutte le modifiche

Tomorrow is Tuesday which is a content update day, there’s nothing in the files to be activated other than UFOs, so there’s a high chance we might see them appear tomorrow which is exactly 7 days before the Season!

— HYPEX – Fortnite Leaks (@HYPEX) May 31, 2021