Calciomercato Juventus, si sogna in attacco: il tridente per Allegri

Calciomercato Juventus, Allegri ha chiesto un tridente da sogno per il prossimo anno. Ecco i 3 nomi

Massimiliano Allegri torna ufficialmente sulla panchina della Juventus, e vuole farlo in grande stile. Dopo due stagioni lontane da Torino, ora per il tecnico livornese c’è tanto lavoro da fare per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa. Tanti i nodi da risolvere, a partire proprio dai giocatori che sembravano essere sul punto di partenza.

Il nome caldo in questo senso continua ad essere quello di Cristiano Ronaldo, accostato a diversi top club europei nel corso delle ultime settimane e che potrebbe lasciare nella prossima sessione di calciomercato. Discorso simile per Paulo Dybala, che ha vissuto la peggior stagione della sua carriera con Andrea Pirlo. Stando a quanto riferisce donbalon.com, però, Allegri avrebbe fatto una richiesta precisa alla dirigenza.

Calciomercato Juventus, CR7 e Dybala con un terzo top player

Non solo la permanenza di Cristiano Ronaldo e Dybala, ma anche l’arrivo di un terzo top player per l’attacco. Stando a quanto riferito da donbalon.com, la volontà del nuovo tecnico Massimiliano Allegri è quella di ricostruire le fondamenta del club bianconero proprio dall’attacco. Un tridente da sogno, che vede Alvaro Morata – il cui prestito verrà rinnovato per un anno – fare da rincalzo di lusso. Ma quale potrebbe essere il terzo violino tanto desiderato dall’allenatore livornese?

I nomi sulla lista sono tanti e più o meno altisonanti. Si va da Dembelè e Griezmann del Barcellona a Joao Felix dell’Atletico Madrid. Tra i possibili profili anche quello di Anthony Martial, uno dei tanti indiziati a lasciare il Manchester United al termine della stagione.