WhatsApp, è possibile farlo durante una chiamata: trucco infallibile

Spunta su WhatsApp un trucco per salvare ogni chiamata. Andiamo quindi a vedere come attivare il trick infallibile che sta stupendo tutti gli utenti.

Sono tantissimi i trucchi presenti sull’applicazione di messaggistica. Infatti un ultimo trucco presente su WhatsApp permette di non perdere alcuna chiamata all’interno dell’applicazione. Ovviamente per fare ciò bisognerà registrare le chiamate che compiamo all’interno dell’app, ma ci sono due modalità differente per mettere in pratica il trick su Android e iOS.

Partiamo subito sui sistemi operativi Android, dove per registrare una chiamata bisognerà aprire il registratore vocale incorporato all’interno del vostro smartphone. Ovviamente per permettere allo strumento di registrare al meglio la chiamata, bisognerà alzare il volume e mettere la conversazione in vivavoce.

Mentre invece sui sistemi iOS è più difficile registrare una chiamata, visto che gli smartphone Apple non permettono di aprire il registratore durante una conversazione. Però se collegate il dispositivo al computer portatile, potrete aprire QuickTime, andare su File, selezionare Nuova registrazione audio. Una volta svolti questi passaggi dovrete selezionare iPhone e poi selezionare il contatto con cui volete registrare una chiamata. Così facendo riuscirete a registrare le conversazioni anche sui device Apple.

