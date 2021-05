Principe Filippo, colpo di scena nel testamento: chi erediterà 30 milioni di sterline

Un’eredità da redistribuire e tante incognite: il testamento parla chiaro e c’è un colpo di scena dal Principe Filippo

L’eredità del Principe Filippo ha destato parecchia tensione nella Royal Family per capire la redistribuzione del patrimonio del compianto coniuge della Regina Elisabetta. 30 milioni di sterline da affidare, sono stati divisi tra la moglie ed i nipoti, ma con una novità che in passato trova difficilmente eguali.

A differenza di casi simili in passato, infatti, il Principe Filippo ha deciso di destinare parte del suo patrimonio anche allo staff della Casa Reale, a coloro che si sono presi cura di lui fino alla fine.

Principe Filippo: la decisione sull’eredità al nipote ribelle

Stando alle indiscrezioni lanciate dal The Sun, infatti, all’interno del testamento sono inseriti tutti i nipoti, anche Harry, quello definito “ribelle”. Nonostante il tempismo nell’aver rilasciato l’intervista scandalo nello stesso periodo di ricovero del Principe Filippo, quest’ultimo non ha voluto creare ulteriore caos all’interno della Royal Family e lasciare Harry regolarmente come ereditiere.

Come spiegato da una fonte del giornale inglese, all’interno del testamento sono stati aggiunti tre uomini in più: il suo segretario privato, il brigadiere Archie Miller Bakewell, il suo paggio William Henderson e il cameriere Stephen Niedojadlo. Non è un’attenzione fatta da tutti i precedenti reali, tutt’altro: si pensava soltanto alla cerchia ristretta familiare.