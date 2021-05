Cristiano Ronaldo, arriva l’annuncio choc: “È abusivo”

Momento ‘No’ per Cristiano Ronaldo dopo l’annuncio del canale portoghese ‘Sic’, secondo il quale il suo attico a Lisbona è abusivo: cosa succede.

Altri guai in vista per Cristiano Ronaldo, secondo il canale portoghese ‘Sic‘ parte del suo attico è abusivo. La notizia è arrivata direttamente a CR7, tornato in patria dopo la fine della stagione con la Juventus. Infatti a breve tornerà in campo con il suo Portogallo per disputare gli Europei. Inoltre il campione ha ricevuto la notizia insieme alla moglie Georgina Rodriguez, proprio mentre erano nell’abitazione da 7,3 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, sfuma il colpo in attacco: accordo con una big

A suscitare la polemica nella capitale portoghese ci sarebbe una veranda non a norma. Inoltre la casa è costruita all’ultimo piano del grattacielo Rua Castilho 203. Proprio la nuova veranda avrebbe creato un problema non solo estetico, ma anche legale. Secondo il comune di Lisbona, inoltre, non ci sarebbe alcuna autorizzazione per la costruzione della nuova veranda, a causa di un tendone costruito senza autorizzazione.

Cristiano Ronaldo, la veranda del suo attico ha messo sotto shock anche gli architetti: cosa succede

Cristiano Ronaldo torna a far discutere per il suo lussuoso attico di Lisbona. Infatti l’abitazione offre una vista a 360 gradi sulla capitale portoghese e possiede tre camere da letto, due piscine, palestra, sauna e cinema. Inoltre lo stesso CR7 ha aprovato il progetto insieme all’architetto, ma inizialmente non c’era la veranda incriminata. Per questo motivo gli stessi architetti avrebbero chiesto la demolizione del tendone.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, Lukaku può partire: “Penso possano prenderlo”

Il comune quindi sta monitorando la situazione, per battersi nel rispetto della legge. Inoltre il canale ‘Sic’ ha chiesto a CR7 di commentare quanto sta accadendo, ma il campione portoghese non ha voluto rilasciare alcun commento. Intanto Ronaldo è pronto a disputare l’Europeo con il Portogallo e poi dovrà pensare al futuro. Infatti ad oggi la sua permanenza a Torino non è certa, con la Juventus di Massimiliano Allegri che potrebbe voltare pagina per cercare un nuovo leader.