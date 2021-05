Canale 5, che mazzata per l’ammiraglia Mediaset: finale senza sussulti

Nuova mazzata per Canale 5 che non ha raggiunto ottimi risultati con la finale della soap spagnola Il Segreto. Tutti i dettagli

Non ha avuto successo l’ultima puntata de “Il Segreto” in onda nella serata di ieri, venerdì 28 maggio. Un mazzata per Mediaset che di certo non se l’aspettava dopo gli ascolti riscontrati nel corso di questo anno. L’episodio conclusivo, in onda su Canale Cinque, ha raggiunto uno share pari all’11.6% con 1.928.000 spettatori davanti al video.

La soap spagnola, nonostante le vicende che erano rimaste in sospeso e le risposte che sarebbero arrivate nel corso dell’ultimo episodio, non ha interessato un folto pubblico. E’ stata battuta dalla Nazionale in onda su Rai Uno seppure abbia anche questa raggiunto bassi ascolti. L’amichevole di calcio, Italia-San Marino, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 2.995.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Ma veniamo adesso ai programmi e agli ascolti registrati dalle altre reti televisive

L’ultimo episodio de Il Segreto ha deluso l’ammiraglia Mediaset per i bassi ascolti registrati. Quanto agli altri canali Tv, su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha interessato 1.840.000 spettatori (10.8% di share). Su Italia 1 Taken 3 – L’ora della verità ha intrattenuto 1.897.000 spettatori (8.9% di share).

Su Rai2 NCIS ha tenuto incollati davanti al video 1.482.000 spettatori (6.3% di share), mentre Blue Bloods 1.145.000 spettatori (5.2%).Rai3 ha proposto La Principessa Sissi raccogliendo 1.336.000 spettatori (6% di share). Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza ha raggiunto 1.313.000 spettatori (5.8% di share).

Su La7 Propaganda Live ha registrato 861.000 spettatori (5.1% di share). Su Tv8 Il Codice da Vinci ha raggiunto 364.000 spettatori (1.9% di share). Su Rai4 Triple Threat ha interessato invece 417.000 spettatori (1.9% di share). Su La5 Tre all’Improvviso ha raccolto 400.000 spettatori (1.9% di share). Su Iris I Nuovi Eroi 364.000 spettatori e (1.6% di share). Su Real Time, infine, Fuori Menù ha interessato 265.000 spettatori e pari all’1.1%.