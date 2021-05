Calciomercato Inter: un big pronto a partire, c’è l’offerta

Calciomercato Inter: un big pronto a partire per sistemare le classe del club. C’è l’offerta da parte di un club che può spendere

L’addio di Antonio Conte non sarà l’unico nell’Inter che ha appena festeggiato lo scudetto. La società non l’ha detto apertamente, ma serve il sacrificio almeno di un paio di big che possano portare soldi freschi nelle casse della società. E adesso spunta anche un’offerta importante per un pupillo dell’ex allenatore.

Il primo nome nella lista deli partenti è diventato quello di Achraf Hakimi, da oggi vicinissimo al Paris Saint-Germain che sembra pronto ad offrire 60 milioni di euro cash. L’Inter in realtà non ne chiede meno di 70, anche per incassare una generosa plusvalenza rispetto ai 40 milioni pagati al Real Madrid.

E proprio questo potrebbe fare la differenza. Gli spagnoli sono l’ex club dell’esterno marocchino e aspettano ancora la fine del saldo per il pagamento da parte dell’Inter. se dovessero pareggiare l’offerta del PSG potrebbero riportare in Spagna Hakimi. Un regalo perfetto per Conte che sta per firmare.

Calciomercato Inter: un titolare di Conte ha già rinnovato e un altro è pronto per farlo

Per Hakimi che sta per cambiare di nuovo maglia dopo una sola stagione, ci sono altri che invece si legano più a lungo all’Inter. Come Alessandro Bastoni che oggi ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2024 e così di fatto dovrebbe uscire dal mercato, almeno in questa sessione.

Il prossimo potrebbe essere Lautaro Martinez, un altro dei nomi caldi per portare soldi freschi nel bilancio dell’Inter. Lui ha sempre detto di voler rinnovare, sul piatto c’è un’offerta da 5 milioni netti più bonus per i prossimi tre anni. La sua conferma, sempre che dovesse arrivare, sarebbe un segnale importante anche nei confronti degli altri giocatori interisti. Intanto è atteso l’annuncio del nuovo tecnico che arriverà all’inizio della prossima settimana. Simone Inzaghi? Probabile, ma non certo.