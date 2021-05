Calciomercato Inter, Lukaku può partire: “Penso possano prenderlo”

Calciomercato Inter, potrebbe essere Romelu Lukaku il sacrificato di lusso. Ecco la squadra interessata al bomber belga

La prossima sessione di calciomercato sarà tra le più complicate degli ultimi anni per l’Inter. La dirigenza nerazzurra sta vivendo un periodo economicamente molto complicato, tanto che alcune cessioni – anche molto importanti – sembrano essere inevitabili. Antonio Conte ha già “abbandonato la barca” ed è stato sostituito da Simone Inzaghi, in attesa di capire gli sviluppi delle prossime settimane.

Nella giornata di ieri si è parlato con insistenza di una possibile cessione di Achraf Hakimi al PSG. L’esterno marocchino può partire per una cifra intorno ai 70/80 milioni di euro, ma è chiaro che rappresenterebbe una pesante perdita a livello tecnico. Altro nome caldo per partire è quello di Lautaro Martinez, con i due club di Madrid pronti all’assalto. L’intoccabile per i tifosi è Romelu Lukaku, ma per lui iniziano ad esserci sirene inglesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter: un big pronto a partire, c’è l’offerta

Calciomercato Inter, Joe Cole: “Il Chelsea può prendere Lukaku”

C’è anche Romelu Lukaku nella lista dei possibili partenti in casa Inter. L’attaccante belga ha disputato la sua miglior stagione della carriera, attirando ovviamente l’attenzione dei principali top club mondiali. Intervenuto ai microfoni di BT Sport, l’ex giocatore del Chelsea Joe Cole ha parlato proprio di un possibile approdo dell’ex Manchester United nel club londinese. “Se Romelu Lukaku fosse disponibile al giusto prezzo, penso che i Blues possano acquistarlo. Il belga è al momento uno dei migliori attaccanti in Europa. Credo ci sia abbastanza spazio sia per lui che per Werner, entrambi in grado di fornire molto” ha dichiarato l’ex centrocampista inglese.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto l’addio di Ramsey: c’è il sostituto

Al momento non c’è alcuna trattativa, ed è possibile che i due club non si siederanno mai ad un tavolo per trovare un accordo. Lukaku è ritenuto un incedibile dalla società nerazzurra, a meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile.