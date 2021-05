Stefania Orlando, indiscrezioni sul futuro: inaspettata svolta

Nuovi progetti in campo per Stefania Orlando dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP che l’ha messa in buona luce in TV

Stando alle indiscrezioni di TvBlog, Stefania Orlando sembrerebbe essere stata “prenotata” alla corte di Carlo Conti come concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show, storico programma di Rai Uno. Proprio all’interno della casa del Grande Fratello VIP l’ex concorrente ha messo in mostra le sue doti canore e di imitazione che, evidentemente, hanno colpito il padrone di casa.

Tuttavia, come spiegato dalla stessa Orlando, al termine della sua esperienza al Grande Fratello VIP ha voluto dosare la sua presenza in TV: “Ho bisogno di starmene per fatti miei, lavorare facendo musica”, ha detto recentemente.

Stefania Orlando presto in TV: la rinascita

Nonostante la carriera giuridica intrapresa dal padre – Pietro Romano giurista, magistrato e professore universitario – e quella del fratello avvocato Fabio Massimo, Stefania ha cambiato decisamente rotta avventurandosi nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto in TV, infatti, è arrivato nel 1993 come valletta nel programma Sì o no, al fianco di Claudio Lippi, su Canale 5. Per anni ha fatto salti dalla TV di Stato Rai e Mediaset, fino a poi finire per anni su Telenorba con il programma Buon pomeriggio.

D’altra parte, Stefania Orlando nutre una forte passione per la musica: nel 2009 è uscito il suo unico album Su e giù. Negli anni, tuttavia, ha pubblicato una serie di singoli fino a Babilionia uscito nel 2020.