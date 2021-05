GF Vip 6, quando andrà in onda: c’è il nome del primo concorrente

Trepidante attesa per il GF Vip 6 che va pian piano definendosi: c’è il nome del primo concorrente e la data d’inizio

Non appena concluso il Grande Fratello 5 con la vittoria di Tommaso Zorzi, subito si è iniziato a pensare all’edizione successiva del reality show di successo di Canale 5. Alfonso Signorini inarrestabile, sempre sul pezzo, ha dichiarato più volte di volere all’interno della casa più spiata d’Italia la sorella del vincitore della passata edizione: Gaia Zorzi.

Ciononostante, il primo nome arriva direttamente dagli Stati Uniti: le indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, parlano di Justine Mattera come prima concorrente del reality show. I nomi di Gabriel Garko e Anna Oxa sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati, per ora l’attrice statunitense non si è pronunciata sul gossip.

GF Vip 6, quando inizierà: tutte le indiscrezioni sul cast

Appurata la presenza per il terzo anno di fila di Alfonso Signorini, Pupo ed Antonella Elia non saranno più al suo fianco: il nome più accreditato, al momento, è quello di Adriana Volpe come opinionista del reality show. Il debutto, ad ogni modo, sarebbe previsto per lunedì 13 settembre su Canale 5 e la diretta di 24 ore su Mediaset Extra.

Per quest’anno è prevista un’importante novità, mai accaduto prima: il programma sarà in differita di 5 minuti per evitare particolari strafalcioni, bestemmie o offese. La decisione è stata necessaria per gli autori del reality show che vogliono a tutti i costi evitare problematiche particolari per la nuova edizione.