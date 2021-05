Whatsapp, ban per alcuni utenti: cosa è successo

Un giudice ha ordinato a WhatsApp il ban degli account di alcuni utenti: il motivo per cui è successo

Un giudice ha deciso per il ban dell’account di alcuni utenti che sono stati beccati a condividere la copia piratata di un film. Radhe: Your Most Wanted Bhai, questa la pellicola in questione che è stata diffusa sia su Whatsapp che Telegram. A confermarlo la Zee Entertainment Enterprises.

Whatsapp, i dettagli sul ban degli utenti

La Zee Entertainment Enterprises ha annunciato che si sta occupando di passare al setaccio di tutti i numeri di telefono legati ad account Whatsapp, i quali sono stati coinvolti nella condivisione illegale del film in questo. Arrivata già comunicazione a Facebook di otto numeri, richiedendone il ban. Questi hanno “condiviso, visto, scaricato e salvato il film su WhatsApp senza alcuna autorizzazione”.

Il giudice Sanjeev Narula ha anche ordinato che cessi ogni attività riguardante “l’immagazzinamento, la riproduzione, la propagazione, la copia e la vendita di qualsiasi copia di film tramite WhatsApp o qualsivoglia altro servizio”.

Intanto, non è ben chiaro come sia possibile che la Corte sia entrata in possesso dei numeri Whatsapp poi bannati dall’applicazione. Nonostante la crittografia end-to-end, sono stati mostrati gli screen di alcune chat con il film piratato.